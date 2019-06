Hongersnood dreigt voor 10 miljoen mensen

De Kuisebrivier in de Namibische woestijn valt weliswaar elk jaar droog maar dat lot treft dit jaar alle rivieren. Ⓒ foto AFP

KAAPSTAD - In zuidelijk Afrika bedreigt de aanhoudende droogte de voedselzekerheid van bijna 10 miljoen mensen. Het is de ergste droogte in 38 jaar. Ook in Namibië is het mis. Hier kampt een kwart van de bevolking met voedseltekorten. De overheid spreekt van een nationale ramp.