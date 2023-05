Japanse minister beveelt vernietiging van Noord-Koreaanse raket

De Japanse premier Fumio Kishida liet maandag weten dat de lancering van elke raket door Noord-Korea, „ook als die een satelliet wordt genoemd”, een overtreding is van een resolutie van de VN-Veiligheidsraad. De Japanners denken dat het eigenlijk om de lancering van een ballistische raket gaat. Het kantoor van de premier sprak maandag over „Noord-Korea’s aankondiging over de lancering van een ballistische raket die wordt omschreven als een satelliet.”

Kishida heeft zijn inlichtingendienst opdracht gegeven informatie te vinden over de lancering, en gaf aan over de kwestie in overleg te zijn met de Verenigde Staten en Zuid-Korea.