Botsing van stijlen

Garry Connelly stoort zich aan het rijgedrag van Verstappen. Ⓒ Alliance/ Hoch Zwei

Garry Connelly, de steward die tijdens de Grote Prijs van Amerika de sanctie tegen Max Verstappen aankaartte, is in de autosport geen kleine jongen. Zeker niet bestuurlijk. Als autocoureur maakte hij vooral naam in de rallysport. Net als bij de Formule 1 is hij ook daar nog actief als steward namens de internationale autosportfederatie FIA.