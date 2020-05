Live: Advocaten Holleeder willen zussen en tandarts EBI horen

Holleeder werd in juli vorig jaar veroordeeld tot levenslang voor onder meer het uitlokken van vijf moorden waarbij zes doden vielen. Hij heeft vanaf het begin gezegd onschuldig te zijn, en wees de doodgeschoten vastgoedhandelaar Willem Endstra aan als de kwade genius. Die loog en bedroog, aldus Holleeder.

40 getuigen

De verdediging van Holleeder wil 40 getuigen horen tijdens de openbare zittingen in de strafzaak. Volgens advocaat Sander Janssen is het van belang dat het hof zich zelf een indruk vormt over de getuigen aan de hand van lichaamstaal en bijvoorbeeld aarzelingen bij het beantwoorden van vragen. Alleen de schriftelijke weergave van verhoren lezen is daarvoor niet genoeg, aldus Janssen.

De advocaat vindt dat de rechtbank Holleeder ten onrechte heeft veroordeeld, zonder dat er sprake was van wettig en overtuigend bewijs. De verklaringen van de zussen Astrid en Sonja en de ex-vriendin van Holleeder werden door de rechtbank op voorhand al voor waar aangenomen, aldus Janssen. ,,Alles wat met hun verklaringen streed is buiten beschouwing gelaten. De rechtbank wilde hem koste wat het kost veroordelen en voer blind op de eigen analyse van de betrouwbaarheid van de getuigenverklaringen.”

Volgens Janssen heeft hij geen idee ,,wat er in de raadkamer van de rechtbank is gebeurd. Er is iets niet goed gegaan, en de hoop is dat het hof dat zal herstellen.”

Onder de 40 getuigen die tijdens de openbare zitting zouden moeten worden gehoord, zitten behalve de zussen Astrid en Sonja en ex-vriendin Sandra, oud-staatssecretaris en oud-officier van justitie Fred Teeven, de tot levenslang veroordeelde criminelen Dino Soerel en Jesse R., de kroongetuigen in het Passageproces Fred Ros en Peter la Serpe, de broer van de doodgeschoten Cor van Hout, Ad van Hout, Mink Kok, Ferry de Kok en de tandarts in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught waar Holleeder gevangen zit.

Tandarts

De verdediging wil de tandarts van de EBI horen omdat een mededeling van Willem Holleeder aan zijn zus Astrid dat hij een nieuwe kroon nodig had, door haar werd opgevat als een dreigement. De tandarts kan volgens de verdediging aantonen dat Holleeder daadwerkelijk een kroon nodig had.

De verdachte wordt in het voorbereiden van zijn verdediging trouwens behoorlijk belemmerd doordat zijn laptop drie maanden geleden kapot is gegaan. Kennelijk is de vervanging van het apparaat een enorm probleem, want het is nog steeds niet gebeurd. ,,Desnoods ga ik zelf wel naar de Mediamarkt”, verzuchtte advocaat Sander Janssen.