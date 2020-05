Zaak Holleeder nog lang niet klaar

De zaak begint om 10.00 uur. Rechtbankverslaggever Saskia Belleman volgt de zaak live. Bekijk onderaan dit artikel haar updates.

Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk worden er voor het hoger beroep - net als bij de rechtbank - heel veel zittingsdagen uitgetrokken voor de behandeling. In eerste aanleg ging het om meer dan zestig dagen.

Tijdens de vorige inleidende zitting had Holleeder bezwaar ingediend tegen het gerechtshof Amsterdam, dat zijn zaak behandelt. Volgens hem kan ’Amsterdam’ zijn zaak niet meer onbevangen beoordelen. Het gerechtshof in de hoofdstad achtte hem eerder in het grote liquidatieproces Passage al schuldig, zonder dat hij daarin terechtstond. Volgens het hof behoorde hij tot dezelfde misdaadgroepering als Dino Soerel, die in Passage levenslang kreeg opgelegd. Het hof wees zijn bezwaar echter af en blijft het hoger beroep behandelen.

De rechtbank veroordeelde de 61-jarige Holleeder juli vorig jaar in zijn eigen zaak tot levenslang. Hij is schuldig bevonden aan het geven van opdrachten voor liquidaties, waaronder die van Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006). Die moorden speelden ook in Passage een hoofdrol. Holleeders advocaat zei eerder dat de rechtbank bij de veroordeling van zijn cliënt stevig op de uitspraak in Passage heeft geleund.