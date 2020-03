Boko Haram slacht bijna 100 militairen af

Nigeriaanse vluchtelingen in een kamp bij Gadala eerder deze maand. Ⓒ AFP

NDJAMENA - Terreurorganisatie Boko Haram heeft een bloedbad aangericht onder militairen uit Tsjaad. President Idriss Déby zegt dat 92 manschappen zijn gesneuveld. „Het is de eerste keer dat we zo veel mannen hebben verloren”, zei hij na een bezoek aan de plek van de aanval in de provincie Lac, die grenst aan Niger en Nigeria.