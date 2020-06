Protest opgebroken met traangas voor fotomoment

Trump vindt dat lokale politici nu niet hard genoeg optreden bij de protesten die volgens Trump door het extreem linkse gewelddadige Antifa worden aangewakkerd. Hij noemde de gouverneurs eerder al „zwak.” Als er niet snel wat gebeurt, dan neemt Trump zelf het heft in handen. „Als steden en staten weigeren de levens en de eigendommen van inwoners te beschermen, dan zet ik het leger in, en dan zal ik dat probleem voor ze oplossen.”

Democratische burgemeesters gouverneurs reageerden zoals te verwachten afwijzend op Trumps dreigementen. „De president wil het Amerikaanse leger inzetten tegen Amerikaanse burgers”, tweette de gouverneur van New York, Andrew Cuomo. Volgens de gouverneur Pritzker van Ilinois heeft Trump die macht helemaal niet. Volgens hem „probeert Trump af te leiden van zijn falen.”

Tijdens Trumps speech werd de straat voor het Witte Huis door militaire politie en de nationale garde schoongeveegd. De knallen van flitsgranaten die daarvoor gebruikt werden, waren duidelijk te horen.

De reden voor het ingrijpen was dat president Trump een foto wilde laten maken bij de historische kerk tegenover het Witte Huis. Hij liep door Lafayette Park naar de kerk om daar met een bijbel in zijn hand op de foto te gaan voor de dichtgespijkerde ramen van de kerk uit 1816. De dag ervoor was er bij rellen nog brandgesticht in de kelder van de kerk.

Overdag is de sfeer rustiger bij de protesten, en er zijn meer gezinnen en ouderen. Als het donker is, starten de ongeregeldheden. Dat was ook deze keer het geval. Demonstranten, jong en oud, moesten rennen voor traangas en flitsgranaten die voor harde knallen en flitsen zorgden.

De burgemeester van Washington was des duivels dat er traangas was gebruikt, en dat nog voor het ingaan van de avondklok. Ze noemde de actie „beschamend.” Ook de dominee van de kerk was boos. Dominee Mariann Budde was niet gewaarschuwd over het fotomoment en de manier waarop de demonstranten zouden worden verjaagd.

Ze was verontwaardigd dat haar kerk nu als rekwisiet werd gebruikt met een politiek doel. „Alles wat hij heeft gezegd en gedaan was om het geweld aan te wakkeren. We hebben moreel leiderschap nodig, en hij doet juist alles om ons te verdelen.”

Uiteindelijk stond een grote macht van militaire politie, de nationale garde en politieagenten te paard tussen de president en de betogers. „Ik vind het belachelijk dat hij die paarden en soldaten gebruikt om zich te verdedigen”, zegt Alina. Ze protesteert hier al voor de derde dag op rij. „Hij zou naar ons toe moeten komen en eens met ons moeten praten.”

De 13-jarige Andre McNeal kan zich er niet druk om maken. „Ach vrijdag zat hij nog in zijn geheime kelder. Wij blijven doen wat we kunnen om te zorgen dat de politie stopt met het doden van zwarte Amerikanen. Dit is is alleen maar afleiding.”

Na het ingaan van de avondklok werden demonstranten verspreid door de stad. Op verschillende plekken werden auto’s in de brand gestoken. De stad is een bastion, met hummers op straathoeken, de nationale garde op wacht en politieauto’s op patrouille.

Militaire en politiehelikopters cirkelen boven de stad. Een militaire Black hawk helikopter vloog meerdere malen laag over demonstranten om ze te intimideren. Deze methode wordt normaal gesproken alleen in gevechtssituaties gebruikt. Nu was het in downtown Washington DC.