Tolken van Nederlandse militairen lopen nog gevaar in Afghanistan, ze worden gezien als landverraders

Zij lopen gevaar omdat ze door de Taliban worden gezien als landverraders. Ook zijn er zorgen over het lot van beveiligers, die niet onder de tolkenregeling vallen, en tolken die voor de Europese politiemissie hebben gewerkt.

Volgens het ministerie van Defensie zitten nog zeker zeventig tolken en hun gezinnen in Afghanistan, in afwachting van toestemming om naar Nederland te komen. Dit ondanks de belofte van demissionair defensieminister Ank Bijleveld (CDA) om „alle mogelijkheden” te benutten om de tolken in veiligheid te brengen voor het vertrek van de Nederlandse troepen.

In mei waarschuwden militaire vakbonden al voor dit scenario. Sindsdien kunnen aanvragen voor bescherming sneller goedgekeurd worden, bijvoorbeeld omdat documenten in meer steden kunnen worden ingeleverd of omdat een veteraan is toegevoegd aan het beoordelingsteam in Nederland en een medewerker aan dat in Kaboel.