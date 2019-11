Schrik van Noord-Hollandse vrouwen jaren cel in

De 24-jarige V, afkomstig uit Julianadorp, reed willekeurig door het noorden van de provincie en sloeg meerdere keren vanuit zijn auto onverwachts toe met een scherp voorwerp. Begin november en eind januari maakte hij slachtoffers in Castricum, Egmond en Barsingerhorn.

Vier voor hem onbekende vrouwen werden gestoken terwijl ze aan het fietsen of hardlopen waren. Een jonge vrouw van achttien liep een klaplong op en lag een tijdje in kritieke toestand in het ziekenhuis.

V. zocht vooral afgelegen binnenweggetjes uit en reed steevast hard weg nadat hij had toegeslagen. Hij was de meeste keren onder invloed van drugs. Omdat lang onduidelijk bleef wie de seriesteker was, meden veel vrouwen in de regio’s waar de steekpartijen plaatshadden de rustige landwegen. Dat advies gaf ook de politie.

Schoonmoeder

Het openbaar ministerie verdacht de twintiger van poging tot moord en eiste ook zes jaar cel plus tbs met dwangverpleging. De rechter volgde het OM. Ook de eis tot schadevergoeding van bijna 48.000 euro aan zijn slachtoffers werd toegekend.

René V. stak vier willekeurige hardloopsters neer. Ⓒ PETRA URBAN

Op 24 april werd de man aangehouden nadat een vrouw hem herkende van een uitzending van Opsporing Verzocht. Zij had, nadat ze door hem was geslagen, zijn kenteken genoteerd.

Het voertuig bleek van de schoonmoeder van de Julianadorper, maar ook met zijn eigen auto ging hij veel op pad. Na onderzoek werd duidelijk dat hij de man was waar de politie al zo lang naar op zoek was.

Stalking

Eerder werd ook duidelijk dat de man begin dit jaar meerdere vrouwen belde, soms talloze malen per dag, en dreigde ze te verkrachten. Hij belde altijd zonder nummerherkenning.

Tijdens de inhoudelijke zitting verklaarde de kale, forsgebouwde Noord-Hollander dat hij zijn slachtoffers niet wilde verwonden en zeker niet doden, maar alleen schrik wilde aanjagen. ,,Ik denk dat ik er een kick van kreeg. Ik denk dat ik er opgewonden van raakte.”