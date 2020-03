Het is lente! ’Uit de wind kan de jas misschien al uit’

De lente is er. De magnolia’s bloeien al en mensen trekken er op uit, ondanks de beperkingen door coronat. Ⓒ Amaury Miller

AMSTERDAM - De magnolia’s staan in volle bloei, de tjiftjaf kunnen we weer horen zingen en de zeldzame vlindersoort ’de grote vos’ is al meermalen gesignaleerd. De winter is op enkele hevige stormen na stilletjes voorbijgevlogen en heeft alweer plaats gemaakt voor het begin van de lente, die vrijdag officieel van start gaat.