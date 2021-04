Eerste Amerikaanse staat verbiedt geslachtsbehandeling jong kind

De gouverneur van Arkansas had onlangs nog zijn veto uitgesproken tegen de wet. Hij vond het te veel inmenging door de autoriteiten. Maar een meerderheid van het parlement in de christelijk en conservatieve zuidelijke staat besloot het bezwaar van de gouverneur te verwerpen.

Critici spreken over het jongste voorbeeld van het conservatieve offensief in de Verenigde Staten tegen transgenders. Burgerrechtenbeweging ACLU hekelt de stap en spreekt over een ’discriminerende kruistocht’ tegen transjongeren.

Tegelijkertijd klinkt er wereldwijd steeds meer kritiek op de ’doorgeschoten’ westerse behandeling van kinderen met dysforie, het gevoel dat ze een ander geslacht hebben. Zij zijn soms meer gebaat bij psychische hulp.

The Economist sprak met meer dan veertig transgenders, ouders, doktoren, wetenschappers en genderactivisten, en kwam erachter dat er soms ook leed schuilt achter de behandelingen. Terwijl sommige tieners achteraf nog steeds blij zijn met de behandeling, krijgen anderen spijt. Terug is nauwelijks een optie. Voor het nut van een geslachtsbehandeling is nauwelijks fatsoenlijk wetenschappelijk bewijs.

Zeker zestien andere staten overwegen vergelijkbare wetgeving in de VS.