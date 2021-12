Prinses Mabel aanwezig bij uitvaart van ’zeer loyale vriend’ Desmond Tutu

Mabel was lang bevriend met Tutu, die zondag op 90-jarige leeftijd overleed. Hij was volgens haar „een zeer loyale vriend”, die haar bijstond nadat haar man prins Friso in een coma was geraakt na een skiongeval in het Oostenrijkse Lech.

„Ik zal altijd dankbaar zijn voor de steun en advies die hij mij gaf toen mijn man ernstig gewond raakte”, schreef Mabel op de website van Project Syndicate nadat bekend was geworden dat Tutu overleden was. „Arch belde me elke dag in de lange maanden dat Friso niet bij bewustzijn was. Soms spraken we uren, soms maar een paar minuten. Maar hij maakte duidelijk dat hij er altijd voor me was.”

Eerder brachten ook Willem-Alexander, Máxima en Beatrix hun condoleances over aan de familie van Tutu. „Met dankbaarheid koesteren wij de herinneringen aan aartsbisschop Desmond Tutu. Met onverwoestbare blijmoedigheid streed hij voor recht en vrede. Hij gaf stem aan de hoop. Zijn innemende persoonlijkheid en karakteristieke lach hadden een grote wervende kracht en hielpen velen op het pad naar verzoening.”