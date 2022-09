Dodelijk slachtoffer IJmuiden komt uit Oekraïne

Het gaat om een 34-jarige vrouw uit Oekraïne, zo meldt een voorlichter van het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Hij wil niet zeggen hoe de vrouw om het leven is gekomen en wat de rol is van de bewoner van het huis, een 34-jarige IJmuidenaar. Die zit overigens nog steeds vast.

Wel zit de verdachte niet meer in beperkingen. Dat betekent dat hij ook met anderen contact mag hebben dan alleen zijn advocaat. Ook deze week is de politie bezig geweest met het onderzoek van de woning. Vorige week is een team van Defensie gespecialiseerd in gevaarlijke stoffen ingeschakeld toen onderzoekers iets in de woning aantroffen dat ze niet thuis konden brengen.

Over de uitkomst van dat onderzoek zijn geen mededelingen gedaan. De politie heeft ook vorige week donderdag een garagebox onder een flat aan de Keizer Wilhelmstraat onderzocht. Het is niet bekend of dit verband houdt met de dood van de vrouw.Ook hierover wilde ze niets vertellen. Zo is niet duidelijk of dit verband houdt met de dood van de Oekraïense.