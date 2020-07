Gewonde bij forse brand op Utrechts industrieterrein

De brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig in Mijdrecht op een industrieterrein. Ⓒ Koen Laureij Fotografie & film

MIJDRECHT - In Mijdrecht is woensdagavond een grote brand uitgebroken in een loods op een industrieterrein aan de Productieweg. Het vuur lijkt inmiddels onder controle, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht. Een persoon liep lichte brandwonden op bij een poging het vuur te doven. Een omstander werd onwel en is naar het ziekenhuis gebracht.