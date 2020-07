Uitslaande brand op Utrechts industrieterrein

De brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig in Mijdrecht op een industrieterrein. Ⓒ Koen Laureij Fotografie & film

MIJDRECHT - In Mijdrecht is woensdagavond een grote brand uitgebroken aan de Productieweg. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht zou het om een uitslaande brand in een loods op een industrieterrein gaan.