Inkijkje op ic UMC Utrecht: levenslustige dertigers nu doodziek

Het is druk op de ic’s van het UMC Utrecht. Alleen al het draaien van patiënten is een bijzonder aandachtige klus: „Vergelijk het met een kerstboom: er mag geen bal uitvallen.” Ⓒ UMC Utrecht

Het perspectief op versoepelingen van de coronamaatregelen doet anders vermoeden, maar in de Nederlandse ziekenhuizen vrezen ze het doemscenario dat met een spreekwoordelijk kop of munt moet worden bepaald of een patiënt nog wordt behandeld. Dat geldt ook voor het UMC Utrecht. De Covid-afdelingen puilen uit, de situatie is kritiek. „De kans op code zwart is groter dan ooit.”