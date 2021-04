Geen extreem koude Koningsdag voorspeld, maar ook geen warme

Weeronline meldt dat er een zwakke tot matige, aan zee soms vrij krachtige, oostelijke wind gaat waaien, maar dat de kans op een bui zeer gering is. Mocht het toch tot regen komen, dan zal dat van korte duur zijn. Verder is er een afwisseling tussen wolken en zon, laat het weermedium weten.

Geen warme Koningsdag

Hoewel we een warme Koningsdag kunnen vergeten, zal het in ieder geval ook niet erg koud worden. Waar het doorgaans rond het einde van april gemiddeld zo’n 14 graden in het noordwesten van het tot lokaal 18 in het zuidoosten. Dit jaar zal dat rond de 10 en 16 graden zijn. Voor zonaanbidders is er echter nog hoop op een fijn dagje. De zon zal hoog aan de hemel staan, wat betekent dat ie veel warmte zal geven. Volgens Weeronline kan de winterjas dan vervangen worden door de zomerjas of trui.

Top 10 koudste

Het mag dit jaar dan misschien een stukje koeler worden dan in voorgaande jaren, maar naar alle waarschijnlijkheid gaat deze Koningsdag niet de geschiedenis in als een van de koudste ooit. Daarvoor moet de temperatuur in De Bilt onder de 11 graden zakken, terwijl er een temperatuur van tussen de 13 en 14 graden wordt verwacht, schrijft Weeronline.

Het weer op Koningsdag kan enorm variëren. De koudste Koningsdag ooit kwam in 1970 uit op een maximumtemperatuur van 8,6 graden, terwijl de warmste in 1993 werd gemeten. Het werd toen 26,9 graden.