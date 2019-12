Fors meer moorden in Amsterdam en Rotterdam

Binnen de eenheid Amsterdam waren het afgelopen jaar de meeste midrijven met dodelijke afloop. De liquidatie van advocaat Derk Wiersum sprong het meest in het oog. Naar aanleiding van die moord werd in de Amsterdamse wijk Buitenveldert een stille tocht gelopen. Ⓒ Richard Mouw

AMSTERDAM - In de regio’s Amsterdam en Rotterdam is het aantal moord- en doodslagzaken dit jaar met de helft toegenomen tot zeker veertig. De stijging staat haaks op de landelijke ’moordtrend’. In het hele land waren er tot dusver 112 dodelijke misdrijven. Grofweg evenveel als in 2018.