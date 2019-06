Pompeo: Iran achter aanslagen olietankers Golf van Oman

Pompeo wil de zaak aankaarten bij de VN-Veiligheidsraad. Zijn chef, president Trump, twitterde over Iran dat hij het bezoek van de Japanse premier Abe aan dat land en aan de geestelijk leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, waardeert, maar Washington en Teheran zijn niet klaar voor een overeenkomst, aldus Trump.

Donderdag zijn er twee tankschepen, kennelijk na te zijn aangevallen, ernstig beschadigd door brand. Bemanningsleden moesten inderhaast van boord worden gehaald. Iraanse reddingsteams hebben daar vanuit de haven Jask aan meegewerkt volgens een Iraanse staatsomroep. Bemanning van een getroffen tanker is met een Iraans schip ontkomen, de bemanning van de andere tanker met een Nederlands schip.

Pompeo’s Iraanse collega, Javad Zarif, noemde de aanvallen „verdacht.” Iran verdenkt de VS ervan dat zij het eigen fel anti-Iraanse beleid willen rechtvaardigden door Iran zwart te maken.

Atoomdeal

De VS hebben een akkoord dat Iran met een reeks mogendheden heeft gesloten over Iraanse nucleaire ambities opgezegd. Dit heeft geleid tot de terugkeer van Amerikaanse sancties tegen Iran. De Iraanse president Rohani beklemtoonde dat het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) herhaaldelijk heeft bevestigd dat Iran zich aan de in 2015 gemaakte afspraken met de mogendheden houdt. Het zijn juist de VS die dat niet doen, aldus Rohani.

