Voetballer Feyenoord duikt op als huisjesmelker

William Berix voor zijn woning in de Leeuwerikstraat naast het huis van Haps. Ⓒ Hielco Kuipers

LEIDEN - William Berix woont al twintig jaar met veel plezier in een van de mooiste wijken van Leiden, maar nu is hij ongerust. Het huis naast hem blijkt te zijn verkocht aan een Feyenoord-voetballer die er vijf appartementen in laat maken.