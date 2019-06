15 tips over dode naakte vrouw in weiland Westdorpe

Ze had verwondingen die er volgens de politie op wijzen dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. Ⓒ ANP XTRA

WESTDORPE - Bij de politie zijn inmiddels vijftien tips binnengekomen over de vrouw die zaterdag dood in een weiland in het plaatsje Westdorpe (Zeeuws-Vlaanderen) is gevonden. „Maar de gouden tip zit daar nog niet tussen”, aldus een woordvoerster van de politie maandag. De identiteit van de vrouw is nog steeds onbekend.