Neergestorte piloot niet in levensgevaar

Eurofighter Ⓒ EPA

BERLIJN - De maandag in Duitsland neergestorte luchtmachtpiloot van een Eurofighter is niet in levensgevaar, meldt het Duitse persbureau DPA. De gewonde piloot is een van de meest ervaren instructeurs van de Duitse luchtmacht. Hij kon zichzelf met zijn schietstoel in veiligheid brengen en belandde in een boom.