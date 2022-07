’Schutter Kopenhagen heeft psychische problemen’

Dat is maandagochtend bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Volgens de politie is de vermoedelijke dader dezelfde als de man die op een reeks video’s op social media verschillende vuurwapens op zijn hoofd richt. Die video’s zou hij zelf op Youtube hebben geplaatst, een dag voor de aanslag. Onder de video’s postte hij Onder de rij met geüploade video’s staat ’Quetiapine werkt niet’. Quetiapine is een middel dat wordt gebruikt voor de behandeling van bijvoorbeeld schizofrenie of ernstige depressies.

POlitiechef Soren Thomassen geeft tekst en uitleg. Ⓒ ANP / Ritzaus Scanpix

Ondanks zijn psyschische problemen was de man volgens Ekstra Bladet lid van een schietclub op het eiland Amager. De wapens die hij bij zich droeg, volgens de krant een geweer van het merk Sauer en een pistool van het type Walther P38, zouden op zich niet verboden zijn, maar de politie meldt dat de verdachte geen vergunning had voor het schiettuig.

Over de drie doden zegt de politie dat het gaat om een 17-jarig meisje, een 17-jarige jongen - beiden Deens - en een 43-jarige Rus die in Denemarken woont. De vier ernstig gewonden zijn een 19-jarige Deense, een 50-jarige man uit Zweden, een 40-jarige Deense en een 16-jarig meisje uit Zweden. Zij zijn door de schutter geraakt. Alle andere gewonden liepen hun letsels op in de paniek tijdens hun pogingen een veilig heenkomen te vinden. Zij hebben geen schotwonden.

Politieagenten zijn nog altijd in groten getale aanwezig voor het centrum. Ⓒ ANP / Ritzaus Scanpix

Bij het winkelcentrum Field’s staat nog altijd een grote politiemacht, zo melden Deense media. Het winkelcentrum blijft nog zeker een week dicht.