Politie bevestigt: gevonden lichaam is van Gino

Bij de woning van de verdachte en de vindplaats van Gino wordt nog steeds onderzoek gedaan. Over de exacte vindplaats wil de politie niets zeggen. Ook is niet duidelijk of er een bekentenis is gedaan voor of na het aanwijzen van de vindplaats. Over de doodsoorzaak van Gino deed de politie geen mededelingen.

De politie zegt dat Gino is meegegaan met de verdachte, maar over wat er daarna is gebeurd werden geen uitspraken gedaan. De man wordt verdacht van ontvoering en betrokkenheid bij de dood van de jongen. Er is geen link bekend tussen de verdachte en het slachtoffer. De verdachte wordt volgende week voorgeleid.

Petra Dassen (burgemeester Kerkrade), Henk van der Meijden (plv hoofdofficier OM Limburg), Xander Beenhakkers (chef operatiën politie-eenheid Limburg) en Hans Verheyen (burgemeester Sittard-Geleen) tijdens de persconferentie over de zaak-Gino. Ⓒ DE TELEGRAAF

„Kerkrade leeft in een rauwe werkelijkheid sinds de vermissing van Gino”, zei burgemeester Dassen van Kerkrade. „Gino komt niet meer thuis, hij zal nooit meer voetballen en zal nooit meer de liefde van zijn familie voelen.” Dassen: ,,Er is de afgelopen dagen intensief gezocht. Daar hebben de familie en vrijwilligers hard aan gewerkt. De hoop gaf ons kracht die we nodig hadden. Maar die hoop vloeide weg.”

Gino verdween afgelopen woensdagavond toen hij niet terugkwam uit een speeltuin in Kerkrade. Zijn vermoedelijke stepje werd donderdag gevonden in Landgraaf. Gino woonde in Maastricht, maar verbleef al een week bij zijn oudere zussen in Kerkrade.