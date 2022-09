Frouke zag herstel van bevingsschade jaren duren: ’Geknokt voor dat huis’

Binnenland

Aardbeving met kracht 2.7 bij Gronings Uithuizermeeden

Bij Uithuizermeeden in het noorden van Groningen heeft zich zaterdag rond 12.20 uur een aardbeving voorgedaan met een kracht van 2.7. Dat meldt het KNMI. In eerste instantie werd, op basis van een automatische melding via sensoren, gemeld dat het om een beving met een kracht van 2.8 ging. Na nadere ...