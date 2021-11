Defensie krijgt geld niet op door leveringsproblemen

Defensie kampt met vertragingen in leveringen van onder meer munitie, bewakingssystemen en de aanschaf van de F35 en Chinook-transporthelikopters. In totaal komt het niet-uitgegeven bedrag neer op ruim 300 miljoen euro, blijkt uit de Najaarsnota.

Leveranciers kampen met zowel vertragingen in productie als in daadwerkelijke leveringen. Defensie bezweert dat dit geen gevolgen heeft voor de dagelijkse praktijk van militairen. Het niet-uitgegeven geld zit in Defensiematerieelfonds, dat vorig jaar werd opgetuigd om de defensiebegroting ’schokbestendig’ te maken.

De bedoeling van dat fonds, waar zo’n 66 miljard euro in zit voor de komende 15 jaar, is dat de afdeling materieel van de krijgsmacht investeringen over een langere periode kan plannen, in samenhang met beheer en onderhoud. „Het geld zit en blijft in het Defensiematerieelfonds, dat juist in het leven is geroepen om dit soort situaties op te vangen”, aldus een woordvoerder.