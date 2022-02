Dode in appartement Haagse flat: verdachte aangehouden

DEN HAAG - De politie heeft vrijdagmiddag in een appartement in een flat op de Van Maanenkade in Den Haag een overleden persoon aangetroffen. Voor de mogelijke betrokkenheid bij de dood van die persoon is een verdachte aangehouden.