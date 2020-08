Grapperhaus: tijdens bruiloft scherp geweest op coronaregels

Als minister is Grapperhaus verantwoordelijk is voor de handhaving van de regels. Afgelopen maanden werden door boa’s en politie door heel het land duizenden ’coronaboetes’ opgelegd.

Het vermeende foutje volgt op een uitglijder van koning Willem-Alexander en koningin Máxima tijdens hun vakantie in Griekenland, waar zij zich lijf aan lijf lieten fotograferen met de eigenaar van een restaurant. „In de spontaniteit van het moment hebben we daar niet goed op gelet”, zo liet het Koninklijk Paar via de Rijksvoorlichtingsdienst weten. „Dat hadden we natuurlijk wel moeten doen. Want ook op vakantie is naleven van coronaregels essentieel om het virus eronder te krijgen.”

Grapperhaus vindt dergelijke excuses in zijn geval niet nodig. Volgens hem zijn de regels immers nageleefd. „We hebben het feest een jaar uitgesteld, en in kleine kring gevierd, met een beperkt aantal gasten. We hebben er voortdurend op gelet dat mensen voldoende afstand hielden en de hygiëne in acht namen. We hebben de omhelzingen vervangen door elleboogjes. Ook met plaatsing hebben we rekening gehouden met huishoudens, gezinnen en koppels.”

Toch zegt hij geen ’100 procent garantie’ te kunnen geven dat er desondanks momenten zijn geweest waarop gasten toch te dicht op elkaar hebben gestaan. Wat voor boodschap de bewindsman daarmee afgeeft aan burgers die een boete kregen op momenten van onachtzaamheid? „Ik vind dat we altijd ons best moeten doen om de regels na te leven.”

De CDA-minister trouwde afgelopen zaterdag in het geheim met Elsevier-journalist Liesbeth Wytzes.