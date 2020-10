Arc de Triomphe in Parijs afgezet na bomalarm

Wat het bomalarm precies inhoudt is niet duidelijk. Ook metrolijnen in de omgeving zijn geëvacueerd, aldus de lokale politie. De politie zoekt naar verdachte voorwerpen.

De situatie in Frankrijk is gespannen na de onthoofding door een 18-jarige moslim van een geschiedenisleraar die karikaturen van moslimprofeet Mohammed in de klas liet zien tijdens lessen over vrijheid van meningsuiting. Sinds dat incident zijn al diverse bommeldingen in het land geweest.

