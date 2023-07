Bevolking groeit minder hard door dalen immigratie Oekraïners

In de eerste helft van 2022 kwamen er per saldo nog ruim 73.000 Oekraïners naar Nederland. Dit jaar waren het er 7500. Op 1 juli verbleven er 101.000 Oekraïense migranten in ons land. Dat is het totale aantal Oekraïners die sinds het begin van de oorlog hier naartoe zijn gekomen.

Nog een oorzaak van de teruglopende bevolkingsgroei is dat er meer mensen doodgingen dan dat er kinderen werden geboren. In het eerste halfjaar kwamen er 80.000 baby's ter wereld en overleden 86.200 mensen. Het sterfteoverschot bedroeg daarmee 6.200 mensen, tegen 2800 in de eerste zes maanden van 2022. Het CBS spreekt van een 'relatief hoge sterfte'. In een aantal weken was sprake van oversterfte, dat is dat er meer mensen overlijden dan verwacht. In juni viel dat samen met hoge buitentemperaturen.

Er emigreerden ook meer mensen naar het buitenland dan in de eerste helft van 2022. Ruim 87.000 Nederlanders verhuisden naar het buitenland, ongeveer 12.000 meer dan dezelfde periode vorig jaar.