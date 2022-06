’Honderden verdachte transacties bij vakantieparken’

Dat laat de FIU weten na vragen hierover door De Telegraaf in verband met onderzoek naar criminele praktijken rond vakantieparken. De bevindingen sluiten naadloos aan op een nieuw alarmerend rapport van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland voor ondermijnende criminaliteit, dat waarschuwt voor grootschalig witwassen door en via vakantieparken. Het is voor het eerst dat er een landelijk beeld op basis van ’harde’ informatie is rond de ’campingmaffia’.

Bekijk ook: Hoe nietsvermoedende burgers met een recreatiewoning aan alle kanten worden opgelicht

"Vooral in de laatste twee jaar is er een flinke stijging te zien"

„Vooral in de laatste twee jaar is er een flinke stijging te zien. Het gaat niet alleen om witwassen, maar ook om andere strafbare feiten als fraude”, zegt FIU-hoofd Hennie Verbeek-Kusters, die vooralsnog geen nadere details wil verstrekken. Ook over het vermogen dat is gekoppeld aan de meldingen kan de FIU nog niets zeggen.

De Rabobank, die afgelopen jaren duizenden hypotheken verstrekte voor de aankoop van vakantiehuisjes op betrokken parken, is naar aanleiding van de bevindingen van De Telegraaf een intern onderzoek gestart onder leiding van de groepsdirectie.