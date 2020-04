Foto’s: Dierbare in hoogwerker ’mooiste cadeau ooit’

Ⓒ RENE bouwman

„Dag moeders, gefeliciteerd!” roept Kees Livestro zwaaiend vanaf de grond terwijl zijn zus Hannie Baas met een kop koffie, een taartje en een tas vol cadeautjes 21 meter de lucht in wordt gehesen. Moeder Hennie mag vandaag namelijk 72 kaarsjes uitblazen. „Ze heeft alzheimer. Gisteren had ze een hele slechte dag. Ze zag heel erg op tegen haar verjaardag omdat we er niet bij konden zijn. Moet je haar nou eens zien!”, vertelt Baas, terwijl door omstanders ondertussen hard wordt gezongen.