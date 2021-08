Kabul-operatie wakkert discussie over Europees leger weer aan: ’Dat is luchtfietserij’

Buitenland

’Raketten afgevuurd richting vliegveld in Kabul’

In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn maandagochtend raketten afgevuurd richting de internationale luchthaven. Dat melden meerdere getuigen en veiligheidsfunctionarissen. De raketten zouden zijn onderschept door het raketafweersysteem nabij de luchthaven, maar het is niet duidelijk of ze allemaal zij...