Premium Het beste van De Telegraaf

Ergernis om halflege vliegtuigen uit Kabul: ’Daardoor blijft het vliegveld vol’

Door Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Den Haag - Doordat andere landen halflege vliegtuigen laten vertrekken uit Kabul, loopt het vliegveld vol met wachtenden en dat is Nederland een doorn in het oog, zegt schout-bij-nacht Peter Reesink, directeur operaties van het ministerie van Defensie. Er wordt druk overlegd om alle vertrekkende vliegtuigen af te vullen, want de situatie op het veld is inmiddels levensgevaarlijk.