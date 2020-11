CDA pleit voor meer studenten op stembureaus: minder kwetsbaar voor coronavirus

Nu het kabinet voorstelt om de verkiezingen uit te smeren over meerdere dagen, zijn er veel meer vrijwilligers op de stembureaus nodig dan normaal. Ook gemeenten maken zich daar zorgen over. De kans is immers groot is dat oudere vrijwilligers deze keer afhaken uit angst voor besmetting met het coronavirus.

Minder kwetsbaar

Studenten zouden uitkomst kunnen bieden, ook omdat zij minder kwetsbaar zijn voor het virus. „Hoe mooi zou het zijn als we deze verkiezingen veel jongeren in het stembureau zien meehelpen?”, zegt Van der Molen. „Zo ontzien we ouderen en betrekken we studenten bij het belangrijkste moment van onze democratie. Een win-winsituatie.”