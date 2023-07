Militair doodt dertien mensen, onder wie kinderen, in Congo

De schietpartij gebeurde in het dorp Nyakova, nabij de stad Djugu in de noordoostelijke provincie Ituri. Het kind van de militair zou in diens afwezigheid zijn overleden en de man zou het niet hebben kunnen verdragen dat zijn kind zonder zijn bijzijn werd begraven. Hij was 55 kilometer verder in Gobi gestationeerd.

Hij opende tijdens een ceremonie het vuur op burgers, bevestigde luitenant Jules Ngongo, legerwoordvoerder in Ituri. Hij legt de balans op dertien doden, onder wie twee kinderen. „De militair is op de vlucht, hij wordt gezocht.”

Ook de onderzoeksgroep Kivu Security Tracker (KST) bevestigt het voorval. Zij spreekt echter van tien kinderen en twee vrouwen onder de dertien doden.

De voorzitter van een lokale jongerenvereniging, Bahati Franck, zegt eveneens dat er dertien doden vielen, onder wie negen kinderen. Volgens de voorzitter van een lokale middenveldorganisatie, Banga Bakhuna, bezweek zondagochtend nog een veertiende slachtoffer aan verwondingen.