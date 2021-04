Twee gevangen wasberen afgeschoten: ’Ze hadden bij ons opgevangen kunnen worden’

Dierenactivisten hadden liever gezien dat het leven van de dieren gespaard werd. De Partij voor de Dieren stelde opvang voor, zoals stichting Aap in Almere eerder aanbood nadat wasberen opdoken in de Nederlandse natuur. Dat blijkt ook nu het geval te zijn. „We hadden graag opvang geboden voor deze dieren”, meldt Peter de Haan van AAP.

„We wisten hiervan, maar als de provincie (die verantwoordelijk is) ons niet betrekt en de dieren na het vangen niet wil laten ophalen door ons, kunnen we niets doen”, aldus De Haan, die de ontstane situatie ’heel treurig’ vindt.

Het afschieten van wasberen is Europees beleid, omdat de wasbeertjes gezien worden als een bedreiging voor de biodiversiteit, een zogenoemde invasieve exoot. In Duitsland worden er jaarlijks duizenden afgeschoten. In Nederland komen ze een stuk minder voor, al duiken ze de laatste tijd wel vaker op. Zoals begin april in Vught, toen een slapende wasbeer in een hoge boom veel aandacht trok. Die werd gevangen en naar de opvang van AAP in Almere gebracht.

Waar de twee afgeschoten wasberen zijn gevangen, is niet duidelijk.

