Élysée zaait verwarring over zomervakantie in Frankrijk

De aankondigingen van minister Olivier Véran deden vermoeden dat het vakantieseizoen voor buitenlandse toeristen niet eerder dan 24 juli zou beginnen. Zondagavond werd duidelijk dat personen afkomstig uit de Schengenzone, de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk zich niet veertien dagen hoeven af te zonderen als ze Frankrijk binnenkomen. Daarmee is overigens nog niets duidelijk over de mogelijkheden om deze zomer vakantie te vieren in het land.

Wat de regels worden voor niet-Schengen-inzittenden of Fransen die van buiten de Schengenzone weer naar huis willen komen, moet de komende dagen duidelijk worden. Maandag stemt de Senaat over een wetsvoorstel waar deze maatregel in stond. De regering wil de ‘sanitaire noodtoestand’ in het land verlengen. Die loopt nu op 24 mei af.