Vakantie in Frankrijk weer stap verder weg

Frankrijk gaat vanaf 11 mei de lockdownregels versoepelen. Premier Edouard Philippe maakte al bekend dat de winkels, lagere scholen en crèches dan geleidelijk weer opengaan. Minister Olivier Véran van Volksgezondheid voegde daar dit weekend een aantal maatregelen aan toe, die mogelijk gevolgen hebben voor Nederlandse vakantiegangers.

Verplicht isolement

Vanaf volgende week maandag moet namelijk iedereen die het land inkomt veertien dagen in quarantaine. ,,Dit geldt voor iedereen die het grondgebied betreedt en wordt georganiseerd door de overheid”, zei minister Véran. Op advies van wetenschappers komen er specifieke regels over ‘duur, toegang tot essentiële goederen en de medische afhandeling’.

Wie wel symptomen heeft of krijgt, moet in ‘verplicht isolement’. Rechters beoordelen in die gevallen of de maatregel echt nodig is.

’Sanitaire noodtoestand’

Volgens minister Véran zal het in veel gevallen gaan om Fransen die vastzaten in het buitenland en weer terug willen keren naar Frankrijk. Maar hij liet weten dat de quarantaineverplichting ook kan gaan gelden voor ‘alle reizigers die uit gebieden komen waar het virus rondwaart’.

Een dezer dagen moet naar buiten komen om welke gebieden het gaat. Dagblad Le Parisien gaat er vanuit dat het een groot gedeelte van de wereld betreft, omdat het virus in 200 landen aanwezig is.

Het plan voor een quarantaineverplichting staat in een wetsvoorstel waar de Senaat deze maandag over stemt, later in de week is de beurt aan de Franse Tweede Kamer. Om deze regel in te kunnen voeren moet de ‘sanitaire noodtoestand’ met twee maanden worden verlengd. Die loopt nu op 24 mei af.