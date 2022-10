Belgische kernreactor plots uitgevallen door storing

De reactor stopte automatisch toen zich maandagochtend tegen 08.30 uur een probleem voordeed. De reactor, die circa 70 kilometer ten zuidwesten van Maastricht staat, schakelde over naar een veilige stand. Exploitant Engie Electrabel onderzoekt wat er aan de hand is. Het is nog onduidelijk of de energievoorziening in België zal worden beïnvloed door de storing.

Tihange 3 moet, anders dan de meeste andere Belgische kernreactoren, nog even mee. Door het versnelde Europese afscheid van fossiele energie en de spanningen op de gasmarkt heeft België zijn energiebeleid bijgesteld en wil het land voorlopig nog doorgaan met kernenergie.