Landelijke hittegolf voorbij, maar nog steeds kans op zomerse en tropische dagen

Volgens het weerbureau was het een heel gemiddelde hittegolf en was ook van extreme temperaturen geen sprake. Wel was het aantal van vijf tropische dagen met temperaturen van meer dan 30 graden hoger dan gemiddeld. Woensdag brengen regen- en onweersbuien verkoeling en daarmee komt er mogelijk een einde aan de landelijke hittegolf, die dan acht dagen heeft geduurd. Landinwaarts kan het voor de buien uit nog 26 graden worden waardoor een regionale hittegolf nog kan voortduren. Tijdens de buien kan er plaatselijk veel regen vallen, die op sommige plaatsen wateroverlast kan veroorzaken.

Het was de dertigste hittegolf in De Bilt sinds het begin van de metingen in 1901. Opvallend is dat daarvan zestien gemeten zijn in de vorige eeuw en nu al veertien in deze eeuw. In het Limburgse Arcen werden deze eeuw al 26 hittegolven gemeten. Op Vlieland en Terschelling kwam het deze eeuw tot dusver tot slechts één hittegolf.

Hoewel de hittegolf in De Bilt voorbij is, is er regionaal nog wel sprake van een hittegolf. Zo duurt de regionale hittegolf in het oosten nog even voort en is het de vraag wanneer deze eindigt.

Donderdag wordt een tamelijk droge en vrij warme overgangsdag, maar vanaf vrijdag draait de wind naar het westen en krijgen we te maken met koelere lucht. In het weekend komt de maximumtemperatuur niet boven de 24 graden uit. Vrijdag verloopt met buien, zaterdag is het grotendeels droog en zondag neemt de kans op een bui weer toe.

Ook maandag is nog wisselvallig maar in de loop van volgende week wordt het droger en warmer. De kans stijgt dan dat het opnieuw zomers en zelfs tropisch wordt.