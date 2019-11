Grapperhaus: aangifte activisten wereld op zijn kop

Grapperhaus zou in een speech hebben opgeroepen tot eigenrichting. „Volgens het live-blog van de bijeenkomst vindt minister Grapperhaus het bijvoorbeeld geen probleem om een hogedrukspuit op activisten te zetten. Dit is echter extreem gevaarlijk”, aldus de dierenrechtenorganisaties in een gezamenlijke verklaring.

De minister zegt dat hij dat zeker niet op die manier heeft bedoeld. Wel vindt hij dat veehouders zich op hun eigen erf moeten kunnen verdedigen. „Als je belaagd wordt door honderd mensen, dan kan ik me voorstellen dat je die met de hogedrukspuit van je af probeert te houden. Dat is gewoon water, daar word je een beetje nat van en dan word je misschien een metertje achterover geblazen.”

Platte kar

Grapperhaus spreekt ook tegen dat hij ertoe heeft opgeroepen de auto’s van activisten op platte karren af te voeren. Hij heeft naar eigen zeggen juist benadrukt dat boeren die op hun eigen erf worden belaagd, niet voor eigen rechter moeten gaan spelen. „Haal altijd de politie of een deurwaarder erbij”, aldus de minister.

De dierenrechtenorganisaties stellen verder dat klimaat- en dierenactivisten anders worden behandeld dan demonstrerende veeboeren. „Deze ongelijkheid uit zich vooral in het verschil in politieoptreden bij demonstraties, maar ook in de reactie van minister Grapperhaus op de acties”, aldus de organisaties.

Aangifte

Er wordt nog bekeken waarvan precies aangifte zal worden gedaan, aldus de organisaties, waaronder Animal Rights, Comité Dierennoodhulp, Een DIER Een VRIEND, Rechten voor al wat leeft, en Even geen Vlees.