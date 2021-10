Hond meenemen in het vliegtuig? Dan moet je twee keer zoveel betalen bij KLM

Klaas Groen wist niet wat hij zag toen hij een vlucht wilde boeken vanuit Nederland naar Sint-Maarten. „Ik betaalde altijd 200 euro om mijn hond mee te nemen. Heen en terug dus 400. Maar ineens moest ik dat bedrag neerleggen voor een enkele reis”, bromt hij vanuit Frankrijk.

Huis

Groen heeft zowel in Frankrijk als op het Nederlands-Franse eiland een huis en vliegt tweemaal per jaar op en neer. Met in een bench een viervoetig lid van de familie. „Pivo, een soort labradoodle. Je kan hem wel in Sint-Maarten naar een hondenopvang sturen, maar daar worden ze vaak slecht verzorgd. Dus gaat-ie altijd mee, al zeven jaar lang en altijd voor 200 euro per vlucht. Nu betaal je bijna meer voor die bench dan voor een stoel.”

Een woordvoerder van KLM bevestigt dat de tarieven zijn gewijzigd. Hoeveel je precies betaalt, hangt af van welke vlucht je neemt, maar het maximum is inderdaad van 200 naar 400 euro gegaan. „De tarieven waren al heel lang hetzelfde, maar die dekten de kosten niet meer. Vandaar dat we hebben gekozen voor een verhoging.”

De maatschappij benadrukt dat andere maatschappijen de tarieven de afgelopen jaren al flink verhoogden, of zelfs de service volledig schrapten. Een hond moet dan mee met een cargovlucht en dat brengt weer heel andere zorgen met zich mee.

’Echtscheiding’

„KLM blijft haar klanten op gebruiksvriendelijke wijze de mogelijkheid bieden om bij het inchecken van bagage ook huisdieren te kunnen vervoeren, waar sommige andere concurrerende luchtvaartmaatschappijen deze optie hebben afgeschaft”, aldus de woordvoerder.

"Als ik een echtscheiding wil, moet ik de hond achterlaten"

Hoeveel honden precies worden vervoerd door KLM, is niet bekend. Een ervan, Pivo dus, kost zijn baasje nu in ieder geval een stuk meer. Toch mag hij nog wel mee als zijn baas weer vertrekt naar het eiland in het Caribisch gebied. „Als ik een echtscheiding wil, moet ik de hond achterlaten”, buldert hij.