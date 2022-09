Flinke rook- en geuroverlast door heidebrand in Gelderse Uddel

Voor de derde keer in een week tijd heeft er afgelopen nacht een flinke heidebrand gewoed bij Uddel. Ⓒ News United

UDDEL - Op een stuk heide in het Gelderse Uddel is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 04.00 uur brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden. Het is niet de eerste keer deze week dat er brand is bij Uddel, er zou sprake kunnen zijn van brandstichting.