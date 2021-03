Peter Stuyvesant Ball verandert van naam: Hollandse held ’niet meer van deze tijd’

Het 35ste Peter Stuyvesant Ball in 2016. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

New York - Het Peter Stuyvesant Ball is al decennia een begrip in de high society van de VS en Nederland. Maar het jaarlijkse festijn verandert dit jaar van naam. Peter Stuyvesant kan niet meer in deze tijd, zo oordeelde de organisatie. En dus wordt het chique feest in New York dit jaar het NAF-ball, vernoemd naar organisator de Netherlands America Foundation.