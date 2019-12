Goudjakhals op pad in Drenthe

De goudjakhals zoals hij op een wildcamera in Drenthe is vastgelegd. Aan de hand van de omringende struiken kon de grootte van het dier worden opgemeten. Duidelijk was dat het niet om een wolf kon gaan. Ⓒ CINDY DE JONGE-STEGINK

Amsterdam - Een bijzonder zeldzaam dier is op bezoek in ons land. Afgelopen maand werd er in Drenthe een goudjakhals gesignaleerd en dat is pas de derde keer dat het kleine, wolfachtige roofdier in ons land is gezien.