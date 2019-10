’Meerdere malen per dag hoor ik dat ik een kankerjuf ben’

Bianca van der Meer schrijft in het blad Groot Vlaardingen: „Elke dag zet ik alle zeilen bij. Met andere woorden: ik voorkom dat er stoelen door de klas gaan. Ik los scheldpartijen op. Ik voorkom dat Alfred en Mohamed elkaar het ziekenhuis in trappen. Gewoon, door er tussen te staan. Dat het gestrekte been van Alfred mij op mijn enkels raakt, neem ik voor lief. Of op zijn minst, ik ben eraan gewend geraakt. Het is normaal. Ik kijk er simpelweg niet meer van op. Just another day.”

Uitgescholden

De 35-jarige lerares wordt ook regelmatig uitgescholden. „Meerdere keren per dag krijg ik te horen dat ik een kankerjuf ben. Of wijf. Kankerwijf. Ik moet vooral doodgaan. Bij voorkeur zo snel mogelijk. Als het even kan dan ook graag aan kanker. Ik slik. Ik tel. Ik ga door.”

Bianca schrijft op haar eigen site Morgenblond.nl dat ze heel idealistisch gekozen heeft voor het speciaal onderwijs „Elke dag zet je je in voor kinderen die het zwaar hebben. Wat zij doen? Ze maken het je regelmatig retelastig.”

Geen ontbijt

De lerares constateert dat haar leerlingen vaak geen geld hebben voor ontbijt of kleding. Dat ze verantwoordelijk zijn voor opvoeding van broertjes of zusjes, en dat er huiselijk geweld is, sprake van verwaarlozing en drankmisbruik. Dat ze ’s nachts op zijn vanwege ’een schietpartij op straat’ en dat ze ’bedreigd worden door jeugdbendes’.

En als Bianca probeert in te grijpen bij matpartijen, wordt zij ook nog eens in het verdachtenbankje gezet. Ze schrijft: „Drie jongens vechten elkaar door de klas. Ze belanden plots achter mijn bureau. Ik schrik. Ik hef mijn arm op en duw. Ja, ik duw. Een paar dagen later zal blijken dat ik bij het schoolhoofd moet komen. Er ligt een klacht. Ik ga dit heus wel oplossen.”

„Toch doet het zeer. Elke dag sta ik hier met geduld. Met empathie. En elke dag geef ik nieuwe kansen. Ik verzuip hier soms in. Terug in de klas. Geen enkele leerling luistert naar mij. Het stormt.”

Lichtpuntjes

Toch ziet ze ook lichtpuntjes: „Willem komt zijn werk inleveren. In alle woestenij heeft hij zijn les gemaakt. Dat was me gek genoeg niet eens opgevallen.'

Bianca schrijft de column niet omdat ze meer geld wil hebben, maar ’ik wil gewoon hulp’. „Een extra paar handen en ogen in de klas om mij te ondersteunen en om ervoor te zorgen dat ‘mijn‘ jongens en meisjes de aandacht krijgen die zo hard nodig is. Mijn ONVERDEELDE aandacht en TIJD om hen te leren dat iemand een Kankerjuf noemen niet netjes is.”