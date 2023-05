Door het toilet gespoelde ring na 14 maanden teruggevonden

Het in maart 2022 nog verloofde stel uit Californië lag in bed toen hun nieuwsgierige (stief)zoon de verlovingsring in de badkamer had ontdekt. „Nou, dat is vreemd. Hij spoelt nooit het toilet door”, zei John nog tegen Yana. Niet veel later kwamen ze erachter dat de verlovingsring spoorloos verdwenen was. „Die lag in de badkamer. De ring glansde, hij wilde ernaar kijken, liet het vallen en wilde het ons niet vertellen en dacht dat de wc doorspoelen het beste was om de misdaad verbergen”, aldus de moeder tegenover KABC TV.

De twee lieten de toiletpot verwijderen, maar dat mocht niet baten. Loodgieters die eraan te pas kwamen, wisten de ring wel te lokaliseren. Maar het verloren voorwerp zat zo diep in een pijp dat er een heuse verbouwing nodig zou zijn om de ring terug te halen. Er zat niets anders op dan een nieuwe ring te kopen. De bruiloft volgde twee maanden later.

Klein wonder

Maar nog eens een jaar later tijdens rioolonderhoud van de gemeente dook er ineens een ring op, 120 meter bij het huis van de familie Glass vandaan. Een van de betrokken werknemers, Tony Ochoa, herinnerde de eerdere zoekactie. De bewuste ring kreeg eerst een grondige reiniging te verduren en werd vervolgens teruggebracht naar de familie. „Ik ben de jongens zo dankbaar voor hun toewijding, harde werk en vriendelijkheid”, zei de ietwat verbaasde Yana. Ook haar inmiddels 6-jarige zoon is opgelucht door de vondst, maar hij komt niet zomaar met zijn doorspoel-actie weg. „Ik ben van plan dit verhaal ooit op zijn bruiloft te vertellen”, aldus John.