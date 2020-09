’Nederlandse man (74) dood in zee Thailand aangetroffen’

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken kon het overlijden van de man zaterdagmiddag niet bevestigen.

De man zou zijn gaan zwemmen in zee, maar keerde niet terug.

Sukjai Bungutum, de 41-jarige Thaise vrouw van de Nederlander, zegt alarm te hebben geslagen toen de man na enkele uren nog niet terug naar huis was gekomen: „Ik was bezorgd over zijn gezondheid, hij had recent een ongeluk gehad”, aldus de vrouw in gesprek met The Pattaya News.

Reddingswerkers hebben de man uit het water gehaald. The Pattaya News schrijft dat er volgens de politie geen tekenen van mishandeling zijn aangetroffen op het lichaam van de man.