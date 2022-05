Senaat VS wil familie van rechters Hooggerechtshof beveiligen

Het wetsvoorstel om de familieleden van de rechters te beveiligen werd vorige week ingediend door de Republikeinse senator John Cornyn uit de staat Texas en is unaniem aangenomen door de Senaat. In het voorstel staat dat de familieleden in aanmerking komen voor dezelfde bescherming als familieleden van vertegenwoordigers uit de uitvoerende en wetgevende takken van de Amerikaanse overheid.

Het gelekte conceptbesluit heeft ervoor gezorgd dat de discussie over abortus in de Verenigde Staten weer oplaait, in sommige gevallen met geweld en bedreigingen tot gevolg. Voorstanders van abortus demonstreerden onder meer bij de huizen van twee conservatieve rechters van het Hooggerechtshof en in het hoofdkwartier van een antiabortusgroep in de staat Wisconsin werd brand gesticht. De Amerikaanse regering benadrukte maandag dat rechters hun werk moeten kunnen doen zonder dat hun persoonlijke veiligheid daarbij in het gedrang komt.